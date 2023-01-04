Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bugün son Kabine Toplantımızın ardından bir kısmını paylaştığımız 2022 değerlendirmelerimize devam edeceğiz. 2022'de milletimize kazandırdığımız çalışmalardan bazılarını hatırlayacağız. Yeni müjdeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Bizim milletimize bir ahdimiz var. Biz, eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlüne girdik.

Varsın birileri ucube bir masa etrafında köşe kapmaca oynasın, birbirlerinin ardında film çevirsin, birbirlerinin gözünü oysun. Varsın birileri bizim emeğimizi, alınterimizi iki çift lafla, iki satır mesajla çalmaya kalksın. Varsın birileri kendi saplantılarını ülkenin geleceği sanarak kendi halkına karşı kin kusmaya devam etsin. Biz işimize bakacağız. Biz demokrasimizi güçlendireceğiz. Ülkemizi bölgesinde ve dünyada yüceltmeyi sürdüreceğiz. AK Parti'nin Cumhur İttifakı'nın farkı budur.

Milletimiz yarın seçim sandığına gittiğinde yalanlara, iftiralara, kavgalara bakmayacak. Sandığa vardığında milletimizin bakacağı tek şey, kimin ne yaptığıdır, kimin hangi ümidi verdiğidir. Bizim eser ve hizmet müktesebatımız doludur. Bizim en büyük gücümüz inancımızdır.

Türkiye Yüzyılı'nın inşasını milletimizle gerçekleştireceğiz. Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyetini programlarımızı, projelerimizi daha çabuk hayata geçirmek için kullanıyoruz. Ülkemizin siyasi, diplomatik, askeri gücünü her bir insanımızın hayatına olumlu katkılar sağlamak için sürdüreceğiz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek, daha ötesini arayacağız.

Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüyebilecekleri bir ülke bırakma peşindeyiz. Gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü destek istiyoruz. Son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor. Bu seçime yönelik bütün gayretimizi ortaya koyacağız. Start değil, bu finish.

YENİ PROJELER

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.

Havayollarında Rize-Artvin Havalimanı'yla Tokat Havalimanı'nı hizmete alarak toplam havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık. Biz gerçekleri anlatıyoruz. Tren yollarında Konya-Karaman Hızlı Tren hattını, Gaziantep Gaziray'ı, Sabiha Gökçen-Tavşantepe metro hattının açılışını yaptık. Bu sene ulaştırmada Aydın-Denizli Otoyolu'nun önemli bir kısmını, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü, Avrupa'nın en uzun çift tüplü tüneli Zigana'yı hizmete açıyoruz. Uzunluğu 120 kilometre olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu ile Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. Ankara-Sivas hızlı tren hattının eksiklerini tamamlıyor, Halkalı-Ispartakule hızlı tren hatlarındaki çalışmaları hızlandırıyoruz. Yerköy-Kayseri hızlı tren hatlarının inşasına başlıyoruz.

Gayrettepe-Havalimanı, Halkalı-Havalimanı, Kocaeli Şehir Hastanesi tramvay hattı açılışa hazır hale getireceğimiz projeler arasında yer alıyor. Elektrikli tren hatlarımıza 393 kilometrelik Kayseri-Sivas kesimlerini de dahil ediyoruz. Bayburt-Gümüşhane havalimanlarını bitiriyoruz, Kayseri ve Sivas havalimanlarının yeni terminal binalarının yapımına geçiyoruz.

Elektrikte yüzde 50, doğalgazda yüzde 75 devlet desteği sağladık. Sosyal yardımlar kapsamında da 2.4 milyon haneye 2.9 milyar lira elektrik desteği verdik. Meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektrikte KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e düşürdük. Doğalgaz kullanan yerleşim yeri sayımızı 73'e, vatandaş sayımızı 70 milyona, abone sayımızı 19 milyonun üzerine yükselttik. Silivri tesisindeki doğalgaz depolama kapasitemizi 4.6 milyar metreküpe ulaştırdık. TANAP'ın kapasitesini 2 katına çıkartma kararı aldık. Abdülhamit Han başladığı sondajına devam ediyor. Karadeniz gazını milli sisteme bağlamak için 8 bin personelle yürüttüğümüz çalışmalarda sona yaklaştık. Doğalgaz rezervimizi 710 milyar metreküpe yükselttik. Adana ve Cizre'deki son keşiflerle petrol üretimimizi arttırdık. Dünyanın en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi ülkemizde keşfedildi. Bu sene enerjide Karadeniz gazının ilk fazını Mart ayının sonunda devreye alıyoruz. Nükleer güç santralimizin ilk ünitesinde elektrik üretmeye başlıyoruz.

Lityum üretim tesisinin temelini atıyoruz. Tuzlu Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde kapasite geliştirme çalışmalarını sürdürüyoruz.

Geçtiğimiz yıl sanayide 8.9 milyar lira destek ödemesi yaptık. Çocuklarımızın teknolojideki kabiliyetlerini keşif amacıyla kurduğumuz atölyeleri 100 adede çıkardık. Ülkemizin dört bir yanından 500 bin öğrencimizin projelerinin bilim fuarlarında sergilenmesini temin ettik. Ülkemizin yerli otomobil rüyası Togg fabrikasının kurulmasını sağlayarak projeyi hayata geçirdik. 18.1 milyar lira yatırım büyüklüğü olan 100 katma değeri yüksek projeyi destekledik. 6 yeni endüstri bölgesi ilan ettik. Yatırım tutarı 101 milyar lira olan 10 proje bazlı destek kararı aldık. Ülkemize 10.3 milyar dolar doğrudan uluslararası yatırım çektik. Kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla binin üzerinde projeye 1.1 milyar liraya, 633 projeye 1.5 milyar lira destek verdik.

Kabine Toplantımızda da ifade ettiğimiz gibi savunma sanayindeki çalışmalarımız başlı başına bir program olduğu için onları ileride anlatacağız. Organize sanayi bölgesi sayımızı 365'e yükselteceğiz. Teknoloji sicil kanununu çıkararak firmalarımızın çalışmalarına hukuki zemin kazandıracağız. GAP, DAP, DOKAP ve KOP bölge kalkınma idarelerimizin desteklediği proje sayılarımızı artıracağız. Enerji, sağlık, toprak ve su verimliliği gibi alanlardaki bilimsel çalışmaları daha etkin şekilde destekleyeceğiz.

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilikte dünyanın en büyük toplu konut projelerinden biri olan kampanyayla harekete geçtik.

Hazırlıkları tamamlanan yerlerde inşaat çalışmalarına başladığımız bu projede özel kota ayırdık. Tarihe vefa, geçmişe saygı anlayışıyla 80 tarihi meydanımızı gün yüzüne çıkaracak çalışmalara başladık. Yeni Yusufeli ilçemizi tamamlayarak hizmete açtık. 12 ilimizde 4 bine yakın iş yeri inşa ettik. Ağrı'da 314 ahırı ve 4 veterinerlik bölgesini sağlayan bölgenin temelini attık. BM Genel Kurulu'nun 30 Mart'ı Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan etmesine öncülük ettik. Doğal sit alanlarında 24 bin metrekare çevre düzenlemesi gerçekleştirdik. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 milyar 59 milyar lirası kamulaştırma ödemesi olmak üzere toplamda 8 buçuk milyar liraya yakın harcamada bulunduk. Kentsel dönüşüm çalışmaları için 18 binin üzerinde riskli binanın yıkımını tamamladık.

Plastik poşet kullanımında sağladığımız azalma sayesinde 550 bin ton atığın oluşumunu engelledik. İller Bankası vasıtasıyla 3.2 milyar lira proje bedeli olan projeleri tamamladık. Depozito yönetim sistemini tüm illerimizde kuracağımız 7000 noktayla faaliyete geçireceğiz. Ülke genelinde büyük bir ekolojik koridor oluşturacağız. Ayder ve çevresindeki düzenlemeleri bitirerek bölgeyi herkesin beğeneceği yeni görünümüne kazandıracağız. Kırsal alandaki yerleşimlerimiz için 3 milyar 750 milyon liralık yatırım yapacağız. Kişiye ve mekana bağlı olmadan işlem yapılabilmesini temin edeceğiz. TOKİ'nin yapımı süren 138 bin konut inşasını daha da artıracağız.

Geçtiğimiz yıl tarımda kırsal kalkınma yatırımlarına 1 milyar lira destek vererek üreticilerimizin yeni ekipman alımını sağladık. Pek çok çalışma gerçekleştirdik. Çayır ve mera alanlarını ıslah ederek hayvancılarımızın hizmetine sunmaya devam ettik. Üreticilerimizin yanında olduk. Çiftçi kayıt sistemi başvurularını e-devlet'e entegre ettik.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ile MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Çalışanlarımızın asgari ücret rakamını bir önceki yıla göre iki kat artışla 8 bin 500 liraya yükselttiğimizin müjdesini vermiştik. Asgari ücret destek miktarını da 100 liradan 250 liraya çıkarmıştık. Şimdi de küçük işletmelerimizin bu yükün altından kalkmaları için asgari ücret desteğini 400 liraya yükseltme kararını paylaşmak istiyorum.

Geçtiğimiz yıl memur maaşlarında yüzde 87'lik artışa gitmiş, temmuz ayında yüzde 42 zam yapmıştık. Memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 16, SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,4 maaş artışı gerekiyordu. Memurlarımızın ve emeklilerimizin durumunu bildiğimiz için razı olamadık. Bütçe imkanlarını zorlayarak memur ve emekli maaşlarında yüzde 25'lik artışa gitmeyi kararlaştırmıştık. Dün ve bugün çalışmalar sonucunda memur ve emekli maaş artış oranını yüzde 30'a çıkarabileceğimiz imkanlar sağladık. Ayrıca en düşük emekli maaşını 3 bin 500 liradan, 5 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bunu yılın ilk 6 ayı için olduğunu hatırlatmak istiyorum.

BAŞÖRTÜSÜ DÜZENLEMESİ

CHP tarafından bir gece yarısı sosyal medya üzerinden gündeme taşınan başörtüsüne hukuki güvence konusunu anayasa teklifiyle kökünden çözme irademizin takipçisiyiz. Bu teklif Meclis'te 400'ün üzerinde kabul edilirse biz onaylarız. Ama bu teklif 400'ün altında ve 360'ın üzerinde Meclis'ten çıkarsa Anayasa gereği halk oylamasına götürmemiz gerekiyor. Milletimizin hakemliğine gitmekten çekinmeyiz.