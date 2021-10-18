AA

Angola'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından başkent Luanda'da bulunan başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. İki ülke lideri törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi.

"BEKLEMEYE HİÇ GEREK YOK"

İkili görüşmenin ardından açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütüncül bir ortaklık yaklaşımıyla hareket ediyoruz. 17-18 Aralık'ta İstanbul'da 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'ni icra edeceğiz. Bildiğiniz gibi 13 Ekim itibariyle Angola'ya doğrudan uçuşlara başladık. THY Angola seferlerine başladı, bunun ticari ve beşeri ilişkilerimizde çarpan etkisi yapacağına inanıyorum. Vize serbestisi konusunda değerli dostum 'beklemeye hiç gerek yok' dedi." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Angola ile eğitim, tarım, gümrük, turizm alanlarında 7 anlaşma imzaladık" dedi. Erdoğan, enerji konusunda Türkiye-Angola arasında ciddi iş birliği imkanlarının olduğuna inandığını ifade etti.

"ADİL BİR DÜNYA TALEBİMİZ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadele konusunda Angolalı makamların yanında olmayı sürdüreceğiz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola'nın daha önce Türkiye'den İHA ve SİHA talepleri olduğunu, bugün de zırhlı taşıyıcılarla ilgili bazı görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adil bir dünya talebimiz var. Adil bir dünya için de el ele vermemiz lazım. Korkmamak gerekiyor. Korktukça bu zulüm Afrika'yı kuşatacaktır." ifadelerini kullandı.

RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'nın başkenti Luanda'da Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço tarafından resmi törenle karşılandı.

Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tören düzenlendi. Cumhurbaşkanı Lourenço, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracından inişinde karşıladı.

Erdoğan ve Lourenço'nun tören alanındaki yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Lourenço ile tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Lourenço'nun heyetlerini birbirlerine tanıtımının ardından top atışı yapıldı.

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.