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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'da halka sesleniyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Taarruz 'un 100. yılı sebebiyle Afyonkarahisar'da halka sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Salgın sebebiyle 3,5 yıldır sizinle bir arada olamadık. Ama yeniden Afyonkarahisar'dayız. Büyük Zafer'in arifesinde, zaferin şehrindeyiz. Mücadelenin, direnişin, milli iradenin şehri Afyonkarahisar'da bulunmaktan, sizlerle hasret gidermekten büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Şehitler diyarı Afyonkarahisar'da vatanımız, bayrağımız ve ezanımız için can veren tüm kahramanlara Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Büyük zaferin yıldönümünde Kocatepe'den taarruz emri veren başkumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı, yüzbaşı Agah efendi ve beraber toprağa düştüğü Mehmetçikleri, Çiğiltepe kahramanı albay Reşat Bey'i, şehitliklerde koyun koyuna yatan tüm yiğitleri, askerleri burada tazimle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhunu şad, mekanlarını cennet, makamlarını âli eylesin diyorum.

Gazilerimize özellikle rabbimden şifalar diliyorum. Biraz önce Kütahya'daydık. Kütahyalı kardeşlerimle aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir araya geldik. Meydanı hıncahınç dolduran gençlerimiz, kadınlarımız, ak saçlılarımızla bağımsızlık irademizi perçinledik. Cumartesi günü bir başka destanın, Malazgirt Zaferi'nin yıldönümüydü. Önce Ahlat'taydık. Okçular Vakfımızın öncülüğünde muhteşem bir buluşmaya imza attık.

Malazgirt meydanında on binlerle birlikte zaferimizin manasına uygun şekilde cuma namazını Malazgirt'te kurduk. Tıpkı atamız Sultan Alparslan'ın 951. yılında yaptığı gibi omuz omuza saf tuttuk.

"ZAFERLERİMİZİ AYRIM YAPMADAN KUCAKLIYORUZ"

Milli bekamıza ve değerlerimize yönelik çirkefçe saldırıların arttığı dönemde Ahlat ve Malazgirt'ten çok önemli mesajlar verdik. Yarın Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Zaferlerimizi hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyoruz.

Buradan size sesleniyorum; artık 9 ay var. 9 ay sonra 2023 seçimlere hazır mıyız? Ana kademe kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız?

Ben size inanıyorum, 2023'ün evet bizler için bugün burada olduğu gibi bir zafer yılı yeniden olacağına inanıyorum. Bize yıllarca unutturulmaya çalışılan, yıllarca üstü örtülen, ihmal edilen tarihimizi kendilerince yeniden yazmak isteyenler tarafından yok sayılan zaferlerimizin hepsine de sahip çıkıyoruz.

Hem millet olma bilincimizi kuvvetlendiriyor, 85 milyonun birlik ve beraberliğini tahkim ediyoruz. Canları pahasına bizlere bıraktığı emanetlere karşı mesuliyetlerimizi hatırlıyoruz.

Birileri rahatsız olsa da şanlı tarihimizin bu önemli günlerini her seferinde daha büyük katılımlarla çok daha coşkulu şekilde yad edeceğiz. Tarih bilmez, ahlak bilmez, kutsal tanımaz edepsizlere rağmen milletimizi ayakta tutan sütunların yıkılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ne Türkiye'yi eski kötü günlerine geri döndürme çabaları, ne millete tepeden bakmaya alışmış elitlerin hezeyanı, vesayetçilerin oyunları, FETÖ'sünden PKK'sına kalleş saldırıları bizi yolumuzdan alıkoymayacak.

Milletimizin kutsallarına hakaret edenler hem maşeri vicdan hem de hukuk önünde hesap vermekten paçalarını kurtaramayacaklar."

Ayrıntılar geliyor...

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