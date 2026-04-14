Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macaristan'ın yeni lideri Magyar'a tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'da genel seçimlerin galibi Tisza partisinin lideri Peter Magyar'ı arayarak tebrik etti.
Giriş: 14 Nisan 2026 - 17:09 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günkü seçimlerde Macaristan'ın 16 yıllık başbakanı Viktor Orban'ı yenerek partisini birinciliğe taşıyan siyasetçi Peter Magyar'ı arayarak tebrik etti.
İkilinin telefonda Macaristan-Türkiye ilişkilerini, bölgesel ve küresel meseleleri görüştüğü bildirilirken, Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ileri taşımayı arzuladıklarını, NATO müttefikliğinin bölgesel ve küresel huzura katkı sağladığını vurguladı.
Peter Magyar'ın partisi Tisza, 199 sandalyeli Macaristan parlamentosunun 138 sandalyesini kazanarak rakibi Fidesz'e karşı ezici bir zafer kazandı.
