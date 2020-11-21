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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bilindiği gibi salgın tedbirleri sebebiyle ülkemizde pek çok faaliyete ara verildi. Siyasi parti kongreleri için herhangi bir engel bulunmuyor. Buna rağmen önümüzdeki haftadan itibaren salgınla mücadele için kongrelerimizi erteliyoruz.

Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de esir alan salgın musibetiyle mücadele için elimizden geleni yapmalıyız. İşi azalan ve tamamen duran esnafımızın, sanatkarımızın ve buralardan hizmet alan vatandaşımızın sıkıntılarını gayet iyi biliyoruz. Ancak salgının kontrolden çıkmasının yol açacağı sorunlar daha büyük olduğu için bağrımıza taş basarak bu yöntemlere başvurmak zorunda kalıyoruz.

İnşallah salgının seyrini istediğimiz noktaya indirerek bu günleri geride bırakacağız. Bu yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizleri bekliyor.

Reformlarda yeni bir dönemi başlatıyoruz. Salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyada kendimize iyi bir yer edinmekte kararlıyız. AK Parti, küresel ekonomik ve siyasi düzenin yeniden inşasında ülkemizi hedeflere ulaştıracak tek partidir. Ülkemizi 2023 hedefleriyle mutlaka buluşturacağız. Evlatlarımıza 2053 vizyonunu hayata geçirebilecekleri büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet edeceğiz.

Milletimizin huzurlu, güvenli ve özgür geleceği için tek umudu AK Parti'dir. Böylesine büyük bir sorumluluk altında olduğumuzu bir an bile aklımızdan çıkarmamalıyız. Önümüzdeki dönem içinde tek dayanağımız milletimizdir, milletimizden alacağımız destektir.