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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için paylaştığı taziye mesajında, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:27
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        Papa için taziye mesajı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis için taziye mesajı paylaştı.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajında, "Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva'nın vefatını üzüntüyle öğrendim."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile 14 Haziran günü İtalya'da düzenlenen

        G7 Liderler Zirvesi'nde bir araya gelmişti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze’deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi.

        Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum."

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