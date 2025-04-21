Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 88 yaşında hayatını kaybeden Katoliklerin ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis için paylaştığı taziye mesajında, "Saygıdeğer bir devlet adamı olan Papa Fransuva, aynı zamanda farklı inanç grupları arasında diyaloğa önem veren, özellikle Filistin meselesi ve Gazze'deki soykırım başta olmak üzere insani trajediler karşısında inisiyatif alan bir ruhani liderdi." ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 21.04.2025 - 14:18 Güncelleme: 21.04.2025 - 14:27 facebook

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