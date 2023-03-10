Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim kararı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , seçim kararını açıkladı. Buna göre Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri 14 Mayıs'ta yapılacak. Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında seçim kararının yayınlanması beklenirken, YSK da seçim takvimini açıklayacak.

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının hemen ardından YSK’nın toplanacak. Peki YSK’nın bu toplantıda ilk kararları ne olacak? Yüksek Seçim Kurulu’nun iki karar alması bekleniyor.

YSK kamu görevlilerine ilişkin kararında, hangi kamu görevlilerinin vekil adaylığı durumunda ve hangi süre aralığında istifa etmesi gerektiğini belirtecek. Bu süre aralığının ise 11-16 Mart tarihleri arasında olması bekleniyor.

Önceki seçimlerde de olduğu gibi bu kararlar; istifa etmesi gereken kamu görevlileri ile illerin çıkaracağı milletvekili sayılarının ilanına ilişkin olacak. Seçim takvimi ise daha sonra ilan edilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamanın satırbaşları şöyle:

"Biraz önce Anayasamızın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak kararın ardından YSK seçim takvimini başlatacak. 14 Mayıs 2023'te milletimiz Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir.

Seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bizi seçim tarihini öne çekme kararını alma sebeplerinden bazıları şunlardır:

18 Haziran üniversite sınav takvimiyle çakışan bir tarihti. Bu tarih yurtiçinde ve yurtdışında yüzbinlerce vatandaşımızın Hac farizasını ifa etmek için mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okullar tatile girmesi sebebiyle milyonlarca vatandaşımız tatile ve memleketlerine gitmek için yola çıkacaktı.

Alternatif olarak da 14 Mayıs'ı teklif ettik. Demokrasi geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıldönümüne tekabül eden bir tarihin hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ülkemizin 6 Şubat'ta yaşadığı deprem seçim tarihiyle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı.

Şehirlerimizi yerle yeksan eden bu felakette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da evine giremez hale geldi. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Felaket gününden beri sadece depremle uğraştık.

Biz tüm dikkatimizi yaraları sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ederken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor. Dünyada eşi benzeri görülmemiş yıkımın yaralarını saracak program uygulamamız gerekiyor.

Seçim sürecinin uzamasının beraberinde getireceği siyasi belirsizlikler, deprem yaralarının sarılmasına ve kayıpların telafisine yönelik çalışmaların aksamasını tehdit ediyor. Ülkenin bir bölümü can kayıpların ve yıkım altında feryat ederken, diğer tarafta bazıların sergilediği aymazlığı milletimizin sırtına yükleyemeyiz. Türkiye'nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır. Ülkemizin seçim gündemini bir an önce geride bırakması şarttır.

Anayasa'nın bize verdiği yetkiyle seçimleri 14 Mayıs'ta yapma kararını hayata geçiriyoruz. Kararın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla YSK seçim takvimini hazırlayıp ilan edecektir. Bugün mükerrer sayıda yayınlanması da olacaktır.

Seçim sürecinde gündemimiz depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasıyla, depremin verdiği zararlardan oluşacaktır.

Parlamentoda ana muhalefetin bazı temsilcilerinin garip garip konuşmalarını dinliyorum. Bu zavallılar daha bizim ilk gün bakan arkadaşlarım deprem bölgelerindeydi, bürokratlarımız, teknokratlarımız bölgedeydi. Ben de ikinci gün deprem bölgesine ulaştım. Bir turu böyle tamamladıktan sonra ikinci turda Devlet Bey ile buraları dolaştık. Sayın Destici ile dolaştık. Biz yaralıyız, dertliyiz. Hanımefendi konuşuyor; Hatay milletvekiliymiş. Biz sadece Hatay değil 11 ilin 11'inde de çalışmaları sürdürdük.

AK Parti'den milletvekili olmak isteyenler için bir karar aldık. O da ekiplerimizle belirlenecek tutarı AFAD'a yatıracaktır. Deprem yaralarının sarılmasına katkıda bulunacak tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum.

Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız tüm müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak, ruberu görüşmelerle kampanyamızı sürdüreceğiz."