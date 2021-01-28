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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan, bilim insanlarının koronavirüs aşısı konusunda gösterdikleri çalışmalara ilişkin olarak, "Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Bu yıl TÜBİTAK Ödülleri'nde 18 bilim insanımıza TYÜBA Ödülleri'nde ise 43 bilim insanına takdirlerimizi iletiyoruz. 2020 yılın ödül almaya hak kazanan insanlarımızı tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın başarılarını diğer bilim insanlarını da teşvik edeceğine inanıyorum. Her birinize şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye son 18 yıl ortaya koyduğu başarıları ilim ve irfana sahip çıkmasına borçludur. Sizlerin ortaya koyduğu her yeni çalışma, bilim dünyasında Türkiye'nin varlığını kadim medeniyetimizin gücünü ifade ediyor. Her bilim insanımızın yanında olarak biz de üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz.

Eğitimi ve bilimsel çalışmayı desteklemeyi önceliklerimizin en başına yerleştirdik. Daha önceki dönemlerde kısırı ideolojik bakış açılarıyla eğitim-öğretim üzerine kurulan bariyerleri kaldırdık. Zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkararak lise seviyesinde okullaşma oranını yüzde 100'e yaklaştırdık. En büyük atılımlardan birisini de yükseköğretimde gerçekleştirdik, üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Şimdi okul öncesi eğitime odaklandık. Biz geldiğimizde yüzde 10 olan okul öncesi öğretimi yüzde 75'lere yükselttik. Eğitim alanında yaptığımız yatırımlar meyvelerini verdikçe önümüzdeki yıllarda çok daha büyük kazanımlar elde edeceğimize inanıyorum.

Bilim insanlarımızı rol model olarak gösteriyoruz. Bilim olimpiyatları ile çocuklarımızı bilim insanı olma ve girişimcilik konularında geleceğe hazırlıyoruz. TeknoFest ile gençlerimizi icat peşinde koşmaya teşvik ediyoruz. TÜBİTAK Sanayi Doktora programı ile 1162 doktora öğrencisini yetiştirdik. TUBA'nın genç bilim inşalarına yönelik ödülleri çok önemli görüyorum.

İNSANLIĞA FAYDA

Hiç şüphesiz bilim ve teknoloji insanlığın faydasına kullanıldığında faydalıdır. Bir ilmin sadece eyleme dönüşmesi yeterli değildir. Gerekli olan faydalı hale gelmesidir. Sizlerin ortaya koyduğu bilimi, teknolojiyi özgün ve değerli kılan bu hassasiyettir. Faydasız ilimden Allah'a sığınırız. Eğer ailenizden, kendinizden feragat ederek yaptığınız çalışmalar insanlığa fayda sağlamıyorsa oturup bir düşünmek lazım.

Bilim ve teknolojiyi yıkıcı güç olarak gören, bunu sömürü aracı olarak kullanan ülkeler var. Bu medeniyetin evlatları bilimi insanlık yaratına üretir, teknolojiyi insanlık yararına geliştirir. Bizim medeniyetimize yakışan da dünyanın Türk bilim insanlarından beklediği de bu duruştur. Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma hedefimiz de budur.

YERLİ AŞI MESAJI

Dünyanın koronavirüs salgınıyla buluştuğu bu dönemde bilim insanlarımızın sağlık alanında elde ettiği gelişmeleri de takip ediyoruz. 436 araştırmacımız aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar. Araştırmacılarımızın çalışma ve tecrübelerini paylaşarak dünyaya örnek olarak kullanmasıdır. 3 yenilikçi aşımız faz aşamalarına başlamak üzeredir. Yenilikçi aşı adayların yerli ve milli üretimi konusunda özel sektörü seferber ettik. DSÖ verilerine göre, en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke konumundayız.

TUBA'nın başlattığı proje kapsamında pek çok eser genç kuşaklarla buluştu. 2025 yılında Dünya Bilim Forumu'na ev sahipliği yapmaya talip olduk. Ülkemizi, kendi vatandaşlarımız yanı sıra dünyadaki tüm bilim insanları için cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz.

Tüm bilim insanlarımızı kıymetli çalışmaları için tebrik ediyorum. Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak, alanının en iyisi 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız. Daha gidecek çok yolumuz, yapacak çok işimiz var. Sahip olduğumuz sinerji ve potansiyelin bizleri hedeflerimize ulaştıracağına inanıyorum. "

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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