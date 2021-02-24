Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eski Türkiye manzarasına biz son verdik 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinden AK Parti Ağrı, Ardahan, Bolu, Diyarbakır, Hatay 7. olağan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"18 Ekim'de Şırnak il kongremizle başladığımız maratonlarımızı bugün sona erdiriyoruz. İstanbul İl Kongremizle birlikte 6 il kongresiyle bu süreci alnımızın akıyla tamamlamış olacağız. Salgın dolayısıyla büyük bölümünü canlı bağlantıyla yaptığımız il kongrelerinde coşku ve heyecan hiç eksik olmadı. Yalanın, iftiranın, hasedin kongrelerimizdeki şu muhabbet iklimini gölgelemesine izin vermedik. Davamıza yakışır şekilde demokrasi şölenine dönüştüren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.

Uzun ince bir yoldayız. 20 yıldır büyük bir aşkla millete hizmet yolunda yürüyoruz. AK Parti'yi kurduğumuzda makamlara değil, hizmete talip olmuştuk. Şahsi ikbalimizi değil, milletin menfaatlerini yücelteceğimizin sözünü vermiştik. Vefayı ihmal etmeden, samimiyeti elden bırakmadan, kimseyi dışarıda bırakmadan, gönüller yapa yapa davamızı bugünlere kadar getirdik. Yükü çekemeyenler, gücü tükenenler oldu. Egolarına, hırslarına, kibirlerine yenik düşenler çıktı. Bunlar eyvallah etmedik.

Yaşadığımız onca saldırıya, ihanete, kumpasa rağmen milletin emanetini yere düşürmedik. Davamıza sahip çıkıyoruz. engelleri aşa aşa, tuzakları boza boza hedeflerimize doğru yürüyoruz.

Bugün geriye doğru baktığımızda şu gerçeği net bir şekilde görüyoruz. 2021'in Türkiye'si ile 2002'nin Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Eski Türkiye yasakların, yoksullukların ülkesiydi; kavga, kaos, huzursuzluk vardı. Gecelik faizlerin yüzde 7500'leri bulduğu ekonomik buhran vardı. Bugünün Türkiye'si, özgürlüklerin, özgüvenin, kalkınmanın, büyümenin, barışın, kalkınmanın ülkesidir. Eski Türkiye manzarasına biz son verdik. Vesayet prangalarını ortadan kaldırarak milli iradeyi yeniden hakim kıldık. Hayatın her alanında ülkemizi hayal dahi edilemeyen seviyelere taşıdık.

Bugün Türkiye'nin batısında ne varsa, doğusunda aynısı vardır. Ankara'daki, İstanbul'daki kardeşlerimiz hangi imkanlara sahipse Hatay'daki, Diyarbakır'daki, Ağrı'daki, Bolu'daki vatandaşlarımız aynı imkanlara kavuşmuştur. Varsa bir eksik onları da süratle gidermeye çalışıyoruz. Ülkemizin enerjisi ve kaynaklarını tüketen sorunlar ortadan kalktıkça hedeflerimize doğru daha hızlı ilerleyeceğiz.

milletimizin birliğine, beraberliğine kast eden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını soruyoruz. Nereye saklanırsa saklansınlar bütün o teröristleri buluyor, inlerini başlarına geçiriyoruz. Gerek operasyonlarımız, gerekse tedbirler sayesinde örgüte katılım sayısında ve eylem kapasitesinde çok ciddi düşüş yaşanıyor. Bölücü örgüt zemin kaybettikçe ülkemizin tamamında huzur ve güven iklimi güçleniyor. Terör örgütünün tehditleri, saldırıları, işçi katliamları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlarımız yine ivme kazandı.

Bölücü örgütün ve siyaseti uzantısının istismar ettiği konular çözüme kavuşturuldu. Diyarbakır Anneleri gibi cesur insanlarımızın sayısı arttıkça terörü bu ülkenin gündeminden çıkaracağımıza inanıyorum. Biz doğruları milletimize, daha fazla ulaştırırsak, bölücü örgüt ve siyasi uzantılarının yalan balonları o derece hızlı sönecektir. Bütün teşkilatımızın heyecanını, coşkusunu, sorun çözme kararlılığını en üst seviyede muhafaza etmesini istiyorum."