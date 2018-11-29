Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin'de gerçekleşecek olan G-20 zirvesinde bir araya gelecek.

İki liderin görüşme saati de belli oldu. Yapılan açıklamaya göre; Erdoğan ile Trump arasındaki kritik görüşme saat 22.00'de gerçekleşecek.

İki lider dün de telefonda görüşerek, ikili ilişkileri değerlendirmiş, Arjantin'de görüşme kararı almıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'de ABD Başkanı Donald Trump'la Münbiç konusunu görüşeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile de 1 Aralık Cumartesi günü bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Arjantin'in ev sahipliği yapacağı G20 Liderler Zirvesi'ne katılacak ve iki ülke arasındaki ziyaret trafiğine yenisi eklenecek.

Arjantin eski Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner de 20-21 Ocak 2011'de Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak şehrin belirlendiği 125. Uluslararası Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu toplantısı vesilesiyle 8 Eylül 2013'te Arjantin'i ziyaret etti.

Türkiye ile Arjantin arasındaki siyasi ilişkilerin temeli 1910'da Osmanlı Devleti ile Arjantin arasında ilk konsolosluk protokolünün imzalanmasına uzanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Arjantin ile 1926'da Roma'da imzalanan Dostluk Anlaşması ilişkilere resmiyet kazandırdı.

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