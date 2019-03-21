Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

ASTANA GÖRÜŞMELERİNİN ADI DEĞİŞMEYECEK

Kazakistan'ın kurucu lideri Nursultan Nazarbayev'in istifasının ardından parlamentoda milletvekillerinin oylarıyla Kazakistan'ın başkenti Astana’nın adının Nursultan olarak değiştirilmesi kararının ardından Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybur Atamkulov en çok akıllarda soru işareti bırakan konu üzerine açıklama yaptı. Atamkulov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Astana'nın isminin Nursultan olarak değişmesinden sonra Astana Görüşmeleri formatı isminde bir değişiklik olmayacak. Astana Süreci adı uluslararası ilişkilerde yer edindi ve böyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran tarafından Suriye konulu görüşmelerin ilki Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşmiş ve bu görüşmelerin adı "Astana Görüşmeleri Formatı" olarak anılmıştı.