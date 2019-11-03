Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa’daki Kara Kuvvetleri Komutanlığı İleri Müşterek Harekat Merkezi’ni ziyaret ederek Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Barış Pınarı Haraketı'nın komuta merkezinin bulunduğu Şanlıurfa'ya ziyarette bulundu. Erdoğan, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile birlikte saat 12.30'da uçakla GAP Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kuvvet komutanları, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Havaalanından ayrılan Erdoğan, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İleri Müşterek Harekat Merkezi'nde yaklaşık 2,5 saat yetkililerden bilgi aldı. Hem Tel Abyad hem Rasulayn'daki faaliyetler hakkında bilgi alan Erdoğan, ardından Şanlıurfa Valiliği'ni ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, operasyonun durumu, yardım faaliyetleri ve yaralıların durumu hakkında brifing aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temaslarının ardından Şanlıurfa sokaklarında vatandaşların taleplerini dinledi.