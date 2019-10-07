SON DAKİKA!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleştirilen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

İki ülke olarak işbirliğini daha da geliştirmek istiyoruz. Bu çabaların meyvelerini toplamaya başladık.

2010'da imzalanan serbest ticaret anlaşmasını geçen yıl revize ettik. 2010'dan bu yana ticaret hacmi yüzde 200 arttı.

2018'de ise rekor kırarak 1,2 milyar doları yakaladı. 2019'un ilk 8 ayında bu rakam 819 milyon dolara ulaştı. Geçen yılki rekorun da üzerine çıkacağımıza inanıyorum. Bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonra 5 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

'SIRBİSTAN'DA FAALİYET GÖSTEREN TÜRK FİRMA SAYISI 800'Ü GEÇTİ'

Sırbistan, Balkanların tam merkezindeki stratejik konumuyla yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor. Sırbistan ile karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımız ile 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da faaliyet gösteren şirket sayısı 800'ü geçti. Sırbistan'da 1 milyon dolar olan Türk yatırımları 2018'de 200 milyon dolara ulaştı. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını yapacağız.

Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki yolların ıslahı için çalışmalara başladık. Müteahhitlerimiz dünyanın farklı bölgelerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak istiyorlar. Müteahhitlik firmaları yaklaşık 395 milyon dolarlık iş hacmine sahip.

'TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ GELİŞTİRİLEBİLİR'

Siz işadamlarınızın da gereken çabayı göstermenizi bekliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı sayın Vucic ve heyetler arası görüşmelerimizi verimli bir şekilde tamamladık. 9 adet ikili anlaşma imzaladık.



Pek çok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yapan Türkiye ile Sırbistan'ın ilişkilerini geliştirebileceği alanlardan biri de belki de en önemlisi turizmdir. Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısı 225 bin oldu. Türkiye'den de 97 binin üzerindeki turist Sırbistan'ı ziyaret etti.

'İLİŞKİLERİMİZİN EKONOMİK BOYUTUNU GÜÇLENDİRELİM'

Sırbistan stratejik konumu, iş ortamı, teşviklerle yatırımcılarımız için büyük fırsatlar barındırıyor. Sadece ticaretimiz değil karşılıklı yatırımlarımız da artıyor.

İşadamlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Sırbistan'la ilişkilerimizin ekonomik boyutunu hep birlikte daha da güçlendirelim. İşadamlarımızın, girişimcilerimizin yanındayız. Sırp girişimcilere de ülkemizin tecrübelerinden daha fazla istifade etmelerini bekliyorum."