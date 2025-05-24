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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 14:35 Güncelleme: 24.05.2025 - 15:01
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye lideri Şara ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

        Erdoğan, Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve bazı yetkililer de yer aldı.

        Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

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