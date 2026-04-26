        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimi nedeniyle ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti

        Giriş: 26 Nisan 2026 - 21:28
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

        Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanı, görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

