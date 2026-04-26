Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırı girişimi nedeniyle ABD Başkanı Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti
Giriş: 26 Nisan 2026 - 21:28 Güncelleme:
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı, görüşmede ABD Başkanı Trump’a, Vaşington’da Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde meydana gelen saldırı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşananları demokrasi ve basın hürriyetine yapılmış menfur bir eylem olarak gördüğünü, yaralanan güvenlik görevlisine de acil şifa dilediğini belirtti.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
