Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı toplantısında konuştu

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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'na başkanlık etti. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Depremin ilk 2 haftası geride kaldığında kalıcı barınma ihtiyacını giderecek adımları atma mecburiyetiyle karşı karşıyaydık. NATO'dan gelen çok kalite, benzer İsviçre'den gelen çadırlar burada yerlerini aldı. Zemin ve etüt çalışmaları bitmiş projelerden başlayarak yeni konutların inşasına başladık. Yeni yerleşimleri planlarken, şehirlerin yönünü ovalardan dağlara döndürüyoruz.

Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz. TOKİ'nin inşa edeceği konutlar zemin artı 3 veya 4 kat ve 3+1 olarak verilecektir. Düşük yoğunluk, düşük kat ve güvenlik önceliğimiz olacaktır. Bilim insanlarımızın, mimarlarımızın, mühendislerimizin, yöre halkının görüşlerine göre hareket ediyoruz.

Türkiye Ulusal Risk Kalkanı kapsamında deprem, sel, yangın, heyelan, kuraklık gibi afetleri; salgından teröre, sığınmacı akınlarından ekonomik krizleri ilave etmeliyiz. Yaşadığımız jeopolitiğin dayattığı terör, sosyal kaosu hususa katmalıyız. Böylesi bir yaklaşımın siyaset üstü yaklaşım olarak en doğru olarak düşünüyorum.

Şu ana kadar 11 ilin tamamını iki kez dolaşma fırsatı buldum. Bakan arkadaşlarımın her ilde koordinatörlük görevi var. Valiler olarak birçok ilde asgari 1, 2, 3 vali görev yapmakta. Bir de özellikle belediye başkanlarımızdan gerek büyükşehir, gerek il-ilçe belediye başkanlarımız kardeş belediye başkanları olarak ilan ettiğimiz yerlerde görevlerini sürdürmektedir.