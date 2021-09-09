Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gidecek! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Son dakika bilgilerine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19-22 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19-22 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez ABD'ye ziyaret gerçekleştirmiş olacak.

21 Eylül'de gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantısına katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşüp görüşmeyeceği ise net değil.

NEW YORK'TA TÜRK EVİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manhatan’de yapımı tamamlanan Türk Evi’nin de açılışını yapması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nin hemen karşısında yer alan Yeni Türkevi Binası'nın hayata geçirilmesi için çalışmalar tamamlanmak üzere.

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında dönemin Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'in katkılarıyla satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 35 katlı gökdelen inşa edildi.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğin yanında yer alıyor.