Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bayındır'da halka hitap etti. Erdoğan, "Burada önemli bir sorun var ama onun müjdesini henüz vermeyeceğim. Verirsem yalancı duruma düşerim" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Bu bölgemiz ülkemizin özellikle süs bitkileri yetiştiriciliği konusunda kalbi aynı zamanda da ihracat üssü olacaktır. Buraya girecek sermayeyi, parayı düşünün. Ciddi bir hareketliliği nereye getirecek? Bayındır'a getirecek. Tabii bu Bayındır'ı da daha bayındır hale getirecek. Süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla süs bitkileri eğitim merkezini inşallah kuracağız. Paketleme, ambalajlama ve depolama, ARGE ve süs bitkileri konusunda fuar ve festivallerin yapılacağı bir merkezimizi de burada kuracağız. 1500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak bu yatırım sayesinde. Projemizi hayata geçirmek için düğmeye bastığımızın müjdesini büyük mutlulukla sizlere bu akşam burada veriyorum.

"MEHMETÇİK SURİYE ORDUSU'YLA BİRLİKTE DESTAN YAZIYOR"

Bütün bu adımları atarken bugün tabii ki Bayındır'da sizleri bu coşkuyla, heyecanla görünce dedim ki, 'İnşallah Bayındır bu organize bölgeyle birlikte çok farklı bir duruma girecek'. Ve artık gururla şunu söyleyeceğiz, bizim de süs bitkileri alanında bir organize sanayi bölgemiz var. Bu çok önemli bir olay. Bugün Hollanda bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Singapur yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz niye yapamayalım. Bu adımı da neresi atıyor? İzmir. Nerede? Bayındır'da. Ne olur bir olun, iri olun, diri olun, kardeş olun, hep birlikte Türkiye olun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifalar diliyorum. Suriye Milli Ordusu'yla beraber Mehmetçiğimiz destan yazıyor.

"İNŞALLAH ERGENLİ BARAJI İÇİN ADIMLARI ATACAĞIZ"

Burada önemli bir sorun var daha ama onun şimdi müjdesini henüz veremeyeceğim. Verirsem size yalancı olurum. Ekonomik alanda attığımız adımları geliştirdiğimizde Ergenli Barajı ile ilgili adımları atmak istiyoruz. İnşallah ekonomik noktada şu anda ciddi toparlanmadayız. Bu toparlanma ile birlikte 2020-2021'de bunun planlaması ve adımını atabiliriz. Belki yap işlet devret ile bir imkan yakaladığımızda fazla da beklemeyiz. Hemen adımını atarız. Biz sizi seviyoruz. Size güveniyoruz. Siz de bize güvenin. Çünkü ne aldatan olacağız ne aldanan olacağız. Milletimizle ayaktayız, milletimizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz.