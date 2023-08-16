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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar

        TOBB Türkiye Ekonomi Şurasında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Türkiye yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz" dedi. Yılmaz; ısrarla, sabırla doğru politikalar izlendiğinde başarının geldiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2023 - 14:49
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı.

        İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın konuşmasından önemli satır başları:

        - Son 2 ayda en önemli gelişmelerden bir tanesi risk primindeki düşüş olmuştur. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam etmesi ve risk priminin daha düşük seviyelere gerilemesi öngörülmektedir.

        -KOBİ'lere ayrı bir önem ve öncelik atfediliyor. Bir taraftan daha düşük enflasyon ve tek haneli enflasyon hedeflerken bir taraftan da resesyona düşmeden üretimimizi koruyarak büyümeliyiz.

        -Bütçe açığını AB standartlarında tutmaya ve bu çerçevede bir takım tedbirler almaya gayret gösterdik. Deprem harcamaları bütçede yapısal bir bozulmaya yol açmıyor. Ancak her yıl harcama gerektiren yapısal konum bozan harcamaları sorun teşkil ediyor. Bu konuda belli tedbirler aldık.

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        -Bir taraftan gelirlerimizi artırırken diğer taraftan da harcamalarımızı dengelemeye gayret gösteriyoruz.

        -Tasarruf kaynakları verimli kullanmaktır. Biz de kamuda bunu yapmaya gayret gösteriyoruz.

        -Türkiye’nin elbette kendi ihtiyaçlarını, kendi konumunu ihmal etmeden bunu yapıyoruz. Serbest piyasada rekabeti korumak ve verimliliği artırmak hedefimizdir.

        'YERLİ VE MİLLİ POLİTİKALARIMIZDAN ÖDÜN VERMEDİK'

        -İçeriden ve dışarıdan kaynaklanan ne badireler atlattık. Ancak Türkiye Yüzyılı’na ilerlerken, yerli ve milli politikalarımızdan ödün vermedik.

        -Hiçbir şey bir gecede olmuyor ancak ısrarla, sabırla doğru politikalar izlediğinizde başarılı oluyorsunuz. Sonuçta ortaya çıkan refahı hep birlikte paylaşacağız.

        -Türkiye yatırımlar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Ekonomimizin potansiyelinin daha da yükselmesini istiyoruz.

        'TEŞVİK SİSTEMİNDE YENİLİKLER DÜŞÜNÜYORUZ'

        -Yatırım teşviklerinde hedef odaklı ve güdümlü şekilde çalışıyoruz. Teşvik sistemimizde de yenilikler ve ileri adımlar düşünüyoruz.

        -Teknolojik dönüşümün sağlanması ve milli teknolojilerin hayata geçirilmesini, nitelikli insan kaynağının kazandırılmasını düşünüyoruz.

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