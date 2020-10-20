Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündemde hangi konular var? - Haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, saat 15.00'te Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Toplantıda artan koronavirüs vakalarına alınacak tedbirlerin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların, KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ve bundan sonraki sürecin ele alınması bekleniyor.

KORONA VAKALARI

Saat 15.00'te başlayacak toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

ERMENİSTAN SALDIRILARI

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI

Haftasonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesi sonrası adada başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.