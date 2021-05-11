Kalın: İsrail'e baskı, Filistin'e destek artırılmalı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Kalın, İsrail'in saldırılarını tüm dünyaya anlatmaya devam edileceğini vurgularken, "İsrail üzerindeki baskıyı artırmak gerekiyor. Filistinlilere yardım etme noktasında ne yapabiliriz diye, daha koordineli ve küresel bazda çalışmaları nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Habertürk TV'de İsrail'in saldırılarını değerlendirdi. Kalın'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"FİLİSTİNLİLER BİZİM TARİHİMİZİ, ONURUMUZU, İNANCIMIZI DA KORUYOR"

"Bu süreç içerisinde İsrail'in sistematik olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmek istediklerini biliyoruz, deniyorlar. İsrail'in Filistin topraklarını nasıl ele geçirdiğini görüyoruz. Genel fotoğrafa bakarken, Filistin gibi Kudüs gibi milyonlarca insanın yaşadığı yerlerdeki hadiseleri kazanımları göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konuda daha fazla çaba içinde olunması gerekiyor. Bunu sadece Filistinlilere bırakamayız. Filistinliler bizim tarihimizi, onurumuzu, inancımızı da savunuyorlar. Dayanışma son derece önemli.

"İSRAİL ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRMAK GEREKİYOR"

İsrail üzerindeki baskıyı artırmak gerekiyor. Filistinlilere yardım etme noktasında ne yapabiliriz diye, daha koordineli ve küresel bazda çalışmaları nasıl artırabiliriz diye çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız diplomasi trafiği yürütüyor. Dışişleri Bakanımız aynı şekilde. Biz Avrupalı ve ABD'li mevkidaşlarımızla görüşüyoruz. Burada İsrail üzerindeki baskının sistematik olarak artırılması gerekiyor. Dün İsrail Yüksek Mahkemesi açıklayacağı kararı ertelemek zorunda kaldı. Görünen o ki bu mahkemenin işgalciler lehinde karar vereceği yönünde. Bu kararının uluslararası hukuk bakımından hükmünün olmadığını ortaya koyacağız. Bu hukuk mücadelesi Filistinlilerin lehine olacak şekilde devam edecektir.

"PAPA'YA ÇAĞRI YAPIYORUZ"

İsrailliler 10 Mayıs'ı Kudüs'ü işgal ettiği günü kutlamaya devam ediyor. Direniş sayesinde oraya giremediler. Bu önemli kazanım. Bu duyguyu canlı tutmak son derece önemli. En geniş ittifakları kurarak bunu yapmak lazım. İnancı, vicdanı, ahlakı olan her kim varsa onlarla bu ittifak cephesini genişletmek lazım. Vatikan'a, Papa'ya da bir çağrı yapıyoruz. Hristiyanlar da zulme ve baskıya maruz kalıyorlar. Bu ittifakı ne kadar genişletebilirsek Filistin davasına o kadar katkı veririz.

"FİLİSTİN'İN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Uzun vadede yeni duruşun, yeni perspektifin ortaya konması gerekiyor. İsrail, adım adım, sokak sokak Filistin topraklarını ele geçirmeye çalışacak. Şeyh Cerrah Mahallesi, uzun süredir fanatik Yahudi'ler Doğu Kudüs'e nüfuz etmeye çalışıyorlar. Burası ileride kurulacak Filistin devletinin başkenti olacak yer. Buralar evlerin sırt sırta verdiği yoğun yerler. Bu mücadele son derece önemli. 26 ailenin verdiği hukuk mücadelesi son derece önemli. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek zorundayız. Bundan sonra da Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. İsrail'in üstündeki baskının artırılması, Filistinlilere desteğin verilmesi ve artırılması gerekiyor.

ULUSLARARASI TEMASLAR

İslam dünyasının üzerinde ittifak ettiği en önemli mesele Filistin meselesi. Son 10 yıldır dünyanın dikkati diğer konulara kaydı. İsrail bundan son derece memnun. Bir tarafta Irak'ta sıkıntılar, Suriye'de savaş var. Filistinliler kendi aralarında ulusal birliği sağlayamıyorlar. İran başka şeylerle uğraşıyor. İsrail bu dönemi büyün bir avantaj olarak görüyor. Fakat gerçek şu ki Filistin meselesi çözülmeden Ortadoğu'ya barış gelmesi mümkün değil.

İsrail üzerinde etkisi olan ABD, Avrupa ülkeleri üzerinde baskı kurmak, yakın temas içinde olmak gerekiyor. Onların da İsrail yönetimi üzerinde baskı kurması için çalışmaları sürdürüyoruz. Bu episodu atlatabiliriz. Ancak bu bizi rehavete sevk etmemeli. Bugün Şeyh Cerrah Mahallesi'dir yarın başka bir yerdir. Burada bizim her an bir teyakkuz halinde bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Türkiye bu konuda tam bir kararlılık içinde. Diğer ülkelerle de bu konuda hassasiyet sahibi olan tüm ülkelerle yakın bir işbirliği içinde Filistin halkına destek vermeye devam edeceğiz.

İsrail'in bu işgal potikalarına karşı dünya sessiz kalırsa, hep yeni fiili durumlar yaratarak yeni hukuki statüler kurmaya çalışan bir devletle karşı karşıyayız. Filistin işgali modern tarihin en büyük hırsızlık hikayesidir. Irkçı bir devletle karşı karşıyayız. Bu işgali deşifre etmemiz gerekiyor. Bu haksızlığı her gün deşifre edecek kararlılık içinde olmamız gerekiyor. Dünyaya bunu daha çok anlatmamız gerekiyor."