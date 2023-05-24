Sinan Demirok'un halasının oğlu Engin Okşan, "Şu an bedenim titriyor. Kardeşimiz, halamızın oğlu, çocukluğumuzun birlikte geçtiği kişiyi kaybettik. Acı anlatılmaz, tarif edilemez. Gece 23.00 civarında, halamın oğlu ve onun 3 iş arkadaşı birlikte yol bariyeri yapıyorlarmış. İş güvenliği dubalarını koymuşlar, ön tarafına vinç koyuyorlar, kendileri de pikap koyarak arada çalışma yapıyorlar. Saat 23.30 civarında sarhoş olduğu tespit edilen yanında kız arkadaşı olan kişi önce dubalara çarpmamak için zikzak yapıyor, sonra sağa kırıp pikap ile vincin arasında çalışan 4 kişiye 160 kilometre hızla çarpıyor, 4 kişi vefat ediyor. Ben Sinan Demirok'un amcasının oğlu oluyorum, kendisi evliydi 3 çocuğu vardı. İki kişi zaten kardeş. Onlar daha önce de bu işi yapıyorlardı. 4 sene önce vefat eden halamın oğlu buraya geliyor. Daha önce kaza oldu ama böyle kaza olmadı. Bu şekilde ciddi bir kaza olmamıştı. Şimdi cenazeleri aldıktan sonra Diyarbakır'da cenazeleri defnedeceğiz. Vefat eden insanların çocukları var. Gerekli adli işlemler başlayacak" dedi. (Hayatını kaybeden işçilerden 25 yaşındaki Barış Ten)