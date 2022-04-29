Daha 3 yaşındaydı! Kahreden olay! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberine göre Kırşehir'de, Merkez Yenice Mahallesi 214. Sokak'taki 4 katlı apartmanın zemin katındaki evin oturma odasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

3 YAŞINDAKİ NUR CANSIZ BULUNDU

AA'da yer alan habere göre kapıyı kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, oturma odasında bulunan Kerzi Nur Kablan'ın (3) yaşamını yitirdiği belirlendi.

PENCERE KIRILARAK DİĞERLERİ EVDEN ÇIKARILDI

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.

ANNENİN DE DURUMU CİDDİ

Sağlık ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Selime Kablan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

BABA İŞE GİDERKEN HABERDAR OLDU

Öte yandan, baba Yasin Kablan'ın olaydan kısa süre önce işe gitmek için evden çıktığı, yangını duyduktan sonra eve döndüğü belirtildi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.