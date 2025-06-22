Bakırköy'de özel hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre polis saldırgana karşı ateş açan Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö.'yü gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Hasan Ö. tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan saldırgan ve yanındaki şüpheli Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

REKLAM

Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.