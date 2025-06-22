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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Daltonlar saldırısı iddiasında şüpheliler yakalandı! | Son dakika haberleri

        Daltonlar saldırısı iddiasında şüpheliler yakalandı!

        İstanbul Bakırköy'de hastane bahçesinde vurulan ve 'Daltonlar' suç örgütünün hedefi olduğu iddia edilen Osman Beşe adlı kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç olayında ardından kaçan saldırgan ve yanındaki şüpheli Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 14:19 Güncelleme: 22.06.2025 - 14:42
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        Daltonlar saldırısı iddiasında kelepçe!
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        Bakırköy'de özel hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan Osman Beşe (41), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre polis saldırgana karşı ateş açan Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö.'yü gözaltına aldı.

        Adliyeye sevk edilen Hasan Ö. tutuklanırken, saldırı anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Olayın ardından kaçan saldırgan ve yanındaki şüpheli Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

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        Olay, 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., 'Basit yaralamaya teşebbüs' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

        15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

        Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe'nin 'Daltonlar' organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.

        EDİRNE'DE YAKALANDILAR

        Olayın ardından kaçan silahlı saldırgan M.M.İ. ve yanındaki Ö.D. isimli şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İstanbul'a getirildi.

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