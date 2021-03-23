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HaberlerGündem3. SayfaDayakçı öğretim görevlisi... SON DAKİKA: İyi hal uygulandı
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Son dakika haberler... Dehşet saçmıştı! Dayakçı öğretim görevlisine 1 yıl 10 ay hapis cezası

Konya'da, arkadaşının oturduğu sitede araç park yeri yüzünden tartıştığı Ayşe Y.'yi (37) dövüp, kaburgasını kırdığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretim görevlisi Fevzi Altan Göksu'nun (43) cezası belli oldu. Karar duruşmasında sanığa, yaralama suçundan haksız tahrik hükümleri ve iyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı

Dayakçı öğretim görevlisi... SON DAKİKA: İyi hal uygulandı
Dayakçı öğretim görevlisinin cezası belli oldu
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HABERTURK.COM

İki yıl önce meydana gelen olayda, Selçuk Üniversitesi Sarayönü Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Fevzi Altan Göksu, bazı eşyaları almak için kendisi gibi akademisyen olan Süheyla B.'nin (41) oturduğu siteye gitti.

Zafer Samancı'nın haberine göre, eşyaları aracına yükleyen Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'nin otomobilini, otopark çıkışına park etmesi nedeniyle çıkamadı. Bunun üzerine Süheyla B., Ayşe Y.'nin dairesine giderek, otomobilini çekmesini istedi.

Bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Ayşe Y. ile Süheyla B. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Fevzi Altan Göksu, Ayşe Y.'yi tekme ve tokat atarak saldırdı. Hastaneye kaldırılan. Ayşe Y.'nin, kaburgasında çatlak olduğu tespit edildi. Fevzi Altan Göksu, 2 Aralık günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

6 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Soruşturma sonunda Fevzi Altan Göksu hakkında 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. İddianame Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Göksu, yargılama aşamasında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada Göksu hakkında 'nitelikli yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti.

1 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Bugün görülen son duruşmaya sanık Fevzi Altan Göksu ile taraf avukatları katıldı. Fevzi Altan Göksu savunmasında, ‘Olay günü Ayşe Y. bana ve yanımdakilere küfür ettiği için ben yanına gittim. Ayşe Y. kendisi düştüğü için yaralandı. Beraatıma karar verilmesini istiyorum’ dedi.

Mahkeme heyeti savunmaların ardından kararını açıkladı. Heyet, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan kamu davası açılmış olsa da eylemin yaralama suçunu oluşturduğunu belirterek, Fevzi Altan Göksu’yu yaralama suçundan önce 1 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı ardından da eylemin müştekinin hayatını tehlikeye sokacak şekilde olduğu gerekçesiyle cezasını 3 yıla çıkardı. Heyet, Göksu’nun olayı haksız tahrik altında gerçekleştirmesi ve duruşmalardaki iyi halini de göz önüne alarak cezasını 1 yıl 10 ay 15 güne indirdi.

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