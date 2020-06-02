DHA

Kars'ta, 30 Mayıs 2018'de, Sarıkamış ilçesi Şehitler Mahallesi'nde, inşaat işçisi Barış Alkan (33),3'üncü çocuğuna 8 aylık hamile olan eşi Sezen Alkan'ı (23),baş, boyun ve sırt bölgesinden defalarca bıçakladı. Barış Alkan, gelinini kurtarmak için kendisine engel olmak isteyen annesi Hediye Alkan'ı da yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sezen Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

ANNE KARNINDA NEFESSİZ KALDI

DHA'da yer alan habere göre ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezen Alkan'ın bebeğini yaşatabilmek için doktorlar büyük çaba sarf etti. 33 haftalık erkek bebek, sezaryenle alınarak, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne karnında uzun süre nefessiz kalmasına rağmen yaşama döndürülen bebek, Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Bebeğe Mehmet Asaf ismi verildi.

AĞAÇ KOVUĞUNDA YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Barış Alkan ise ilçeye 8 kilometre mesafedeki Kızılçubuk mevkiindeki ormanlık alanda, bir ağaç kovuğunda saklanırken yakalandı. Tutuklanarak cezaevine koyulan Barış Alkan hakkında Kars 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'gebe olduğu bilinen eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Annesine yönelik eyleminden dolayı da 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Barış Alkan'a Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce ceza ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildi. Alkan, 21 Kasım 2019'da görülen karar duruşmasında, annesini yaralama suçundan beraat etti.

AĞIR MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Eşini öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Alkan'a verilen cezada iyi hal indirimi uygulanmadı.Aynı davada cinayetinin ardından Barış Alkan'ı evlerinde misafir ettikleri gerekçesiyle yargılanan Mehmet Özdemir ve Merithan Özdemir de beraat ettirildi.

SANIK "HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ" TALEP ETTİ

İki kadın üye hakimin oy çokluğuyla verilen karara, mahkeme başkanı, Barış Alkan'a haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini bildirerek, şerh koydu. Başkan, sanığın iç dünyasında eşinin kendisini aldattığına yönelik saplantıya kapıldığını, anne -babasının ifadelerinden de Sezen Alkan'ın eşine sürekli küfürlü sözler söylediğinin anlaşıldığını bildirerek, haksız tahrik uygulanması gerektiğini savundu.

ANNEYİ YARALAMAKTAN YENİDEN YARGILANACAK

Sanık avukatının itirazı üzerine dosya, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'nci Ceza Dairesi'nde yeniden ele alındı. 1'nci Ceza Dairesi, Barış Alkan'a eşini öldürmekten dolayı verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını yerinde buldu. Alkan'ın annesi Hediye Alkan'a yönelik yaralama suçundan verilen beraat kararını bozup, yeniden görülmesi için yerel mahkemeye gönderdi.