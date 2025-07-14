DEM heyeti, liderler turuna çıkıyor

DEM Parti İmralı heyeti bu hafta siyasi parti turlarına başlıyor. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet, çarşamba günü saat 12.00'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Heyet daha sonra saat 14.00'te de TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

CHP lideri Özgür Özel ile yapılacak görüşme de perşembe günü saat 13.00'te gerçekleşecek.