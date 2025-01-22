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        DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

        DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 09:16 Güncelleme: 22.01.2025 - 09:21
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        DEM heyeti İmralı'ya gidiyor
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        DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gidecek.

        DHA'da yer alan habere göre DEM Parti, ikinci İmralı görüşmesi için pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulundu.

        Başvurunun olumlu yanıtlanması üzerine DEM Parti heyeti bugün yeniden İmralı'ya giderek, PKK elebaşı ile görüşecek.

        Görüşme heyetinde İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan yer alıyor. Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyetinin bugün yeniden İmralı Adasına gideceği belirtilerek, "Görüşme heyeti bir önceki heyetle aynıdır" denildi.

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