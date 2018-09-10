Ünlü şarkıcı Demet Akalın ile eşi Okan Kurt'un yaşadığı Beykoz'daki villalarında haciz işlemi yapılıyor.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre, haciz memurları ve alacaklı şirket avukatları, Akalın'ın evinde bulunan eşyalar için haciz işlemi başlattı. İşlem sırasında Akalın ve Kurt çiftinin çocukları Hira Kurt'un okulunda oldukları öğrenildi.

Okan Kurt, haciz haberini alır almaz eve gitti. Konuyla ilgili Akalın'ın menajeri avukatının açıklama yapacağını söyledi.

Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un sahibi olduğu şirketin yüksek miktardaki borcu olduğunun ortaya çıkmasından sonra daha önce yaptığı bir açıklamada şunları söylemişti: “Zor bir süreçten geçiyoruz kötü bir durum yok şu anda. Yaşadığımız sıkıntılı bir dönem. Evliliğimizde zor günler geçirdik. İnsanlara ne diyebilirim ki. Benim, annemin ve kızımın sağlığı önemli. Annem çok güçlü durdu. Avukatım bana ‘Böyle olaylarda önce aile birliği bozulur’ dedi. Biz toparladık Allah'a şükür. Bu süreçte ‘Dayanamıyorum’ dediğim zamanlar oldu. Eşimi çok seviyorum. Onunla hiçbir iş ilişkimiz yok. Ben ona maddi anlamda yardımda bulunmadım. Ben ne yapabilirim o kadar büyük rakamlara."

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