Denizli-Serinhisar karayolunda meydana gelen kazada bir aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarpması sonucu iki araç takla attı. Kazada biri çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı.

TAKLA ATARAK YOLA SAVRULDU

Denizli - Serinhisar karayolunda meydana gelen trafik kazasında iki araç takla attı, 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre araç, Denizli’den Serinhisar istikametine seyir halindeyken virajı alamayarak orta refüje çıktı. Kontrolden çıkan araç, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle devrilen aydınlatma direği bu kez Denizli istikametine doğru düşerek ikinci bir kazaya daha sebep oldu. Serinhisar’dan Denizli yönüne seyir halinde olan araç da yola düşen direğe çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak takla attı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Meydana gelen kazada biri çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.