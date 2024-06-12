KAHRAMANMARAŞ SALLANDI!

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.79 km olarak belirlendi.