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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM: 12 Haziran 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu?

        Akdeniz ve Kahramanmaraş'ta deprem! 12 Haziran AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri anlık olarak güncelleniyor. Türkiye, son 24 saat içinde farklı bölgelerinde meydana gelen art arda depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgilere göre; Antalya'nın Kaş ilçesi yakınlarında Akdeniz açıklarında deprem kaydedildi. İşte, 12 Haziran 2024 Çarşamba AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2024 - 08:04 Güncelleme: 12.06.2024 - 08:04
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen verilere göre, farklı büyüklüklerde depremler gerçekleşti. Ülkenin farklı bölgelerinde hissedilen sarsıntılar endişeye neden oldu. İşte, 12 Haziran 2024 yaşanan son depremler listesi...

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        AKDENİZ AÇIKLARINDA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan bilgiye göre; bugün 07:32'de Antalya'nın Kaş ilçesine 32.72 km uzaklıkta Akdeniz açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremini derinliği 14.47 km olarak ölçüldü.

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        KAHRAMANMARAŞ SALLANDI!

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; bugün Kahramanmaraş'ta art arda iki deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ise 6.79 km olarak belirlendi.

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        AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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