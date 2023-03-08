Son dakika depremler listesi... Yurt genelinde artçı depremlerin etkisi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son dakika depremler listesi araştırmaları yoğunlaştı. İki yıkıcı depremin etkisi sürerken hem deprem bölgesinde hem de bağımsız yerlerde sarsıntılar yaşanıyor. 8 Mart'ta yaşanan depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 8 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

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