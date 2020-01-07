Ankara'da 3,8 büyüklüğünde deprem!

Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Ankara Akyurt olan 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, saat 08.01'de Ankara'nın Akyurt-Ahmetadil merkez üssü olan 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,6 km derinliğinde meydana geldi.

AFAD VERİLERİ ANKARA DEPREMİ

Büyüklük 3.8 (Mw) Yer Ankara - Akyurt Enlem 40.1191 (K) Boylam 33.2776 (D) Derinlik 7.03 (KM)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 7 OCAK 2020

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.01.07 08:01:05 40.1052 33.2540 6.6 -.- 3.8 3.8 AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) İlksel 2020.01.07 06:30:47 37.8570 29.6432 4.9 -.- 2.1 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.07 06:11:53 38.2523 30.7888 18.6 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel 2020.01.07 04:23:55 38.7543 38.3013 9.4 -.- 2.1 -.- ISAKOY-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2020.01.07 04:07:09 38.2647 38.3400 5.0 -.- 1.4 -.- KARAGOZ-(MALATYA) İlksel 2020.01.07 03:20:17 38.8018 43.1902 12.9 -.- 1.4 -.- OZYURT-(VAN) İlksel 2020.01.07 03:12:24 38.5908 44.1548 9.5 -.- 2.1 -.- DEGIRMIGOL-SARAY (VAN) İlksel 2020.01.07 02:16:28 37.8688 29.6053 14.0 -.- 1.4 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.01.06 23:45:16 37.9563 43.0210 3.7 -.- 1.8 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2020.01.06 21:21:23 40.2110 26.9917 4.9 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel