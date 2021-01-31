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Son dakika deprem: Deprem mi oldu, nerede? 31 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Son dakika deprem haberleri yurt genelinde devam ederken vatandaşlar merakla son depremleri araştırıyor. Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? Sorularının cevapları merak ediliyor. Son olarak Ege Denizi açıklarında İzmir Çeşme'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden gelen son dakika depremlerini bir araya getirdik. İşte 31 Ocak Kandilli - AFAD son depremler listesi...

Son dakika deprem: Deprem mi oldu, nerede? 31 Ocak Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 31 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 31 OCAK 2021

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 09:06'da Ege Denizi açıklarında İzmir Çeşme'de 2.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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