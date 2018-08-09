SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Endonezya
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Son dakika... Deprem Endonezya'yı bir kez daha vurdu!

Son dakika... Endonezya'nın doğusundaki Lombok Adası'nda meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülke bugün 6.2 şiddetindeki depremle bir kez daha sarsıldı

09.08.2018 - 09:08 | Güncelleme: AA

Endonezya’nın Lombok Adası’nda pazar günkü 7 büyüklüğündeki depremin ardından aynı bölgede 6,2 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Lombok Adası’nın 6 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı.

Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmazken, tsunami uyarası da yapılmadı.

Metro TV kanalında deprem anına ilişkin yer alan görüntülerde insanların panik içinde koşuştuğu görülüyor.

Öte yandan, Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, pazar günü aynı bölgedeki 7 büyüklüğündeki depremin ardından tahliye edilen 156 binden fazla kişiden binlercesine özellikle içme suyu ve gıda gibi temel ihtiyaç yardımlarının henüz ulaşmadığını belirtti.

Nugroho, tüm birimler ile yoğun bir şekilde yardım ulaştırma çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederken, yerel yetkililer de zarar gören yolların, uzak bölgelerdeki depremzedelere yardım çalışmalarının ulaştırılmasını güçleştirdiğini bildirdi.

Bölgede zarar gören evlerinden ayrılan ya da tahliye edilenler arasından binlerce kişinin de barınma sorunu yaşadığı belirtiliyor.

ÖLÜ SAYISINDA KARGAŞA YAŞANIYOR

Bölgedeki farklı birimlerin, depremdeki ölü sayısı açıklamalarının kamu ve medyada kafa karışıklığına yol açtığını belirten Nugroho, sahadan gelen bilgiler olduğu için doğruluk payı olabileceğini kaydetti.

BNPB’nin son verilerine göre ise 164 ölü olduğu bilgisi paylaşan Nugroho, şunları söyledi:

"Dün akşam Lombok Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BPBD) 347, bölgedeki Silahlı Kuvvetler’in (TNI) 381 ve Batı Nusa Tenggara Valiliğinin ise 226 ölü sayısı açıkladı. Bazı rakamlar genel ya da bölgesel olsa da ilgili ölü sayılarının yanlış olduğunu söyleyemeyiz. Her birim kendi verisini kullanıyor ve anlaşılan veri koordinesinde daha fazla ortak çalışmaya ihtiyaç var. Ancak şu an için önceliklerinin depremzedelere yardımların ulaştırılması ve ölü sayısının belirlenmesinde birimlerin ortak çalışması gerekli."

Nugroho ayrıca tam sayının belirlenmesi için birimlerin, isim-soyad, yaş, cinsiyet ve adres kaydı gibi veriler üzerinden net bilgiler açıklaması gerektiği çağrısında bulundu.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho dün yaptığı açıklamada, depremde yaklaşık bin 500 kişinin yaralandığı ve bölge genelinde 156 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), pazar akşamı merkez üssü Lombok'un 27 kilometre kuzeydoğusu olan ve 15 kilometre derinlikte meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından verilen tsunami uyarısını kaldırmıştı.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 5
  • Misafir 31 dakika önce
    ALLAH yardımcıları olsun inşallah????????????????????
  • Misafir 31 dakika önce
    ALLAH yardımcıları olsun inşallah????????????????????
  • Misafir 1 saat önce
    İnsan kaynaklı doğal felaketler çok uzak değil..Saygılar
Tüm yorumları göster(5)
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X