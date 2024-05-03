Tokat ve Malatya'da deprem! 3 Mayıs 2024 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri gündemdeki yerini koruyor. Türkiye ve komşu ülkelerde yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, 3 Mayıs tarihli en son depremleri yakından takip ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, ülkemizde yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğini kamuoyuna duyuruyor. İşte, 3 Mayıs 2024 son dakika depremler haritası...
Aktif fay hatları üzerinde yer alan ülkemizde gün içerisinde pek çok deprem meydana geliyor. Bulunduğu bölgede sarsıntı hissedenler "Az önce deprem mi oldu, nerede?" sorularına yanıt arıyor. Deprem enişesi yaşayanlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerini haberimizde derledik. İşte, 3 Mayıs 2024 Cuma son dakika depremler listesi...
TOKAT 2.3 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 06:51'de 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.
MALATYA'DA DEPREM!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre; bugün saat 06:17'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü.
AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Türkiye genelinde meydana gelen depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hassas ölçümleriyle belirleniyor. Ülkemizde gerçekleşen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean yayınlanıyor.
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