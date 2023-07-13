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        Mersin ve Van'da korkutan deprem! 13 Temmuz Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 13 Temmuz Perşembe günü Mersin, Van ve Gaziantep'te deprem meydana geldi. İşte 13 Temmuz 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 07:55
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        Son dakika deprem haberleri ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 12 Temmuz'da Akdeniz'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından 13 Temmuz'da Gaziantep, Van ve Mersin'de deprem oldu. İşte 13 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?

        Hissedilen sarsıntılar sonrası en çok merak edilenler arasında "Deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte Kandilli ve AFAd son depremer listesi...

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        MERSİN'DE KORKUTAN DEPREM!

        13 Temmuz Perşembe günü saat 07:21'de Mersin Erdemli'de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        VAN 4.0 İLE SALLANDI

        Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgilere göre 13 Temmuz'da saat 06:32'de Van Çaldıran'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu.

        GAZİANTEP'TE DEPREM OLDU

        13 Temmuz saat 03:43'te Gaziantep Nurdağı'nda saat 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini an be an yayınlıyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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