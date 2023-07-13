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Son dakika deprem haberleri ile Kandilli ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. 12 Temmuz'da Akdeniz'de meydana gelen peş peşe depremlerin ardından 13 Temmuz'da Gaziantep, Van ve Mersin'de deprem oldu. İşte 13 Temmuz 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...