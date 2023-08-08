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        Haberler Gündem SON DAKİKA DEPREM: Konya ve Malatya'da peş peşe deprem! 8 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Konya ve Malatya'da peş peşe deprem! 8 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Konya ve Malatya ilinde yaşanan depremler, Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesini gündeme getirdi. Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla yer altı sarsıntıları yaşanmaktadır. Deprem olduğunu düşünenler, "Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 8 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 19:17
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        Son dakika yaşanan depremler günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Deprem kuşağında yer Türkiye'de artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Her gün olduğu gibi bugün de Kandilli ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde derledik. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        8 Ağustos saat 17.58'de Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 2.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        KONYA'DA DEPREM!

        8 Ağustos saat 16.09'da Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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