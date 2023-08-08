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Son dakika yaşanan depremler günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Deprem kuşağında yer Türkiye'de artçı sarsıntı ve depremler yaşanmaya devam ediyor. Her gün olduğu gibi bugün de Kandilli ve AFAD son depremler listesini paylaştı. Yurt genelinde yaşanan son depremleri haberimizde derledik. İşte 8 Ağustos Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...