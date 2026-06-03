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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM LİSTESİ: 3 Haziran Çarşamba en son nerede deprem oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem listesi: 3 Haziran Çarşamba en son nerede deprem oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem gelişmeleri 3 Haziran Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birçok noktasında hissedilen sarsıntıların ardından "Az önce deprem mi oldu?", "Nerede deprem oldu?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerle birlikte son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri merak konusu olurken, yaşanan sarsıntılara ilişkin son dakika gelişmeleri takip ediliyor. İşte 3 Haziran Çarşamba son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 00:26 Güncelleme:
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        Deprem haberleri 3 Haziran Çarşamba günü yeniden gündemin üst sıralarında yer aldı. Türkiye genelinde meydana gelen son sarsıntılar sonrası vatandaşlar, AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi verilerini araştırmaya başladı. "Az önce deprem mi oldu?", "En son nerede deprem oldu?" sorularına yanıt aranırken; deprem büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri anbean güncelleniyor. İşte 3 Haziran 2026 Çarşamba güncel son depremler verileri...

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        EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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