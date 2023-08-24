SON DAKİKA DEPREM: Malatya'da deprem! 24 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

SON DAKİKA DEPREM: Malatya'da deprem! 24 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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Son dakika deprem haberleri yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 11 ilde yıkıma neden olan Kahramanmaraş depreminin ardından artçı sarsıntılar devam etti. 24 Ağustos Perşembe günü Kahramanmaraş'ta ve Malatya'da deprem oldu. İşte 24 Ağustos 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...