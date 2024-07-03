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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika deprem mi oldu 3 Temmuz 2024? AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Adıyaman'da deprem! 3 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli ile son depremler listesi

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde yaşanan tüm depremleri anbean kaydediyor. Bugün, Akdeniz ve Adıyaman'da deprem oldu. Ayrıca Çarşamba günü anlık verilerden elde edilen bilgilere göre; toplamda 17 deprem kayıtlara geçti. İşte, 3 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 07:33 Güncelleme: 03.07.2024 - 22:59
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        Türkiye'de bir gün boyunca farklı büyüklükte birçok deprem yaşanıyor. Bunların çoğunluğu vatandaşların hissedemeyeceği kadar küçük olsa da AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydediliyor. İşte, 3 Temmuz son depremler listesi ile en son deprem olan yerler..

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        ADIYAMAN'DA DEPREM

        Adıyaman Sincik'te saat 20.02'de 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

        AKDENİZ'DE DEPREM!

        Akdeniz'de saat 02.50'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 9 kilometre altında oldu.

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        ADIYAMAN'DA 2.4'LÜK DEPREM

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 2.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Yerin 7 kilometre altında olan sarsıntı saat 02.16'da kaydedildi.

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