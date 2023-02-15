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Az önce deprem mi oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran deprem felaketinin ardından, bölgeden artçı sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte 15 Şubat Çarşamba Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile Türkiye genelinde meydana gelen depremler ve artçı sarsıntılar...

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  • Son dakika deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    Az önce deprem mi oldu bugünlerde en çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi oldu. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün deprem ve artçı sarsıntılar meydana gelmektedir. Kandilli ve AFAD son dakika deprem listesini kendi sitesi üzerinden duyurmaya devam ediyor. Peki, "Az önce deprem mi oldu, bugün nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?" İşte 15 Şubat bugün son depremler listesi
  • Son dakika deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    KAHRAMANMARAŞ'TA İKİ YIKICI DEPREM!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.
  • Son dakika deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    ARTÇI DEPREMLERİN SAYISI ARTIYOR!

    AFAD, Türkiye'yi sarsan ve toplamda 10 kenti etkileyen depremle ilgili yeni bir açıklamada bulundu. AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, şu ana kadar bin 400'ün üzerinde artçı deprem meydana geldiğini duyurdu.

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 24 bin 727 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 5 bin 709 olarak belirtildi.

    AFAD, Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından toplamda 2 bin 412 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • Son dakika deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    15 ŞUBAT DEPREM BÖLGESİNDE ARTÇI SARSINTILAR

    Saat 10:56'da Adıyman Sıncık 3.4,

    Saat 10:40'da Kahramanmaraş Göksun 3.0,

    Saat 10:36'da Kahramanmaraş Göksun 4.5,

    Saat 09:25'te Kahramnamaraş Göksun'da 4.2,

    Saat 08:48'de Kahramanmaraş Göksun'da 3.1,

    Saat 00:44'te Kahramanmaraş Göksun'da 3.0,

    Saat 00:37'de Malatya Darende'de 1.6,

    Saat 00:36'da Kahramanmaraş Kumarlı'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor. Haberimiz anlık olarak güncellenecektir.)
  • Son dakika deprem mi oldu, bugün nerede deprem oldu? 15 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 15 ŞUBAT 2023

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

     
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