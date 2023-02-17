BELEDİYE BAŞKANI: KÜÇÜK KIYAMETİ YAŞADIK

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, deprem felaketini 'küçük kıyamet' olarak tanımladı. Vural, "Buna deprem diyemiyorum küçük bir kıyamet diyebiliriz. Dünya tarihinde nadir görülen bir şiddette depremdi. Pazarcık'tan Hatay'a kadar 200 kilometrenin üzerinde fay kırıldı. İlçemizde 199 bina tamamen yıkıldı. 11 bin bağımsız bölüm kullanılamaz halde. Fay hattının geçtiği bölümde 2,5 milyon metre küp dağ aktı. Bu görünün bir şey değil. Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük" dedi.