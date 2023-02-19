Kızıyla son kez bu evden görüntülü konuştuğunu anlatan Şimşek, deprem olunca Hatay'dan Kahramanmaraş'a geldiklerini ve apartmanı yerle bir bulduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 5 gün önce satın aldıkları evde 27 yaşındaki kızını yitiren Nalan Şimşek, binayı yapan müteahhit ile diğer sorumluların en ağır cezayı almalarını istedi.

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Şimşek, "Bütün dünya devletlerine, Türkiye'me teşekkür ederim. Bizimle yandılar bizimle ağladılar. O ekiplerin biri geldi biri gitti. Şeyma sağ diye duyum aldılar. Ben de duydum. Sen 'Şeyma mısın?' diye seslendiler. Yavrum, 'Evet' diye bağırdı ama yavrumu 6 gün sonra enkazdan çıkardılar." dedi.

Evi bir emlakçı vasıtasıyla aldıklarını anlatan Şimşek, "Meğer kızıma mezar almışız. O müteahhide hakkımı helal etmiyorum. Onu asla affetmiyorum. Ellerim yakasında." ifadelerini kullandı.