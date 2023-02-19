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Kızını depremden 5 gün önce satın aldıkları dairede yitiren kadın, adalet istiyor

Büyük felakette çok acı bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Kahramanmaraş'ta yaşayan Nalan Şimşek, depremden 5 gün önce satın aldıkları evde 27 yaşındaki kızını kaybettiklerini söyledi. Şimşek, binayı yapan müteahhit ile diğer sorumluların en ağır cezayı almalarını istedi

Son dakika: Depremden 5 gün önce satın aldıkları evde kızını kaybetti!
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 5 gün önce satın aldıkları evde 27 yaşındaki kızını yitiren Nalan Şimşek, binayı yapan müteahhit ile diğer sorumluların en ağır cezayı almalarını istedi.

AA'da yer alan habere göre Özel bir bankanın çağrı merkezinde çalışan Şeyma Şimşek, depremde Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Sabır Apartmanı'nın enkazı altında can verdi. Şimşek'in annesi Nalan Şimşek, depremden 5 gün önce aldıkları daireye kızının 4 Şubat'ta taşındığını belirtti.

"MEĞER KIZIMA MEZAR ALMIŞIZ"

Kızıyla son kez bu evden görüntülü konuştuğunu anlatan Şimşek, deprem olunca Hatay'dan Kahramanmaraş'a geldiklerini ve apartmanı yerle bir bulduklarını ifade etti.

Arama kurtarma ekiplerine teşekkür eden Şimşek, "Bütün dünya devletlerine, Türkiye'me teşekkür ederim. Bizimle yandılar bizimle ağladılar. O ekiplerin biri geldi biri gitti. Şeyma sağ diye duyum aldılar. Ben de duydum. Sen 'Şeyma mısın?' diye seslendiler. Yavrum, 'Evet' diye bağırdı ama yavrumu 6 gün sonra enkazdan çıkardılar." dedi.

Evi bir emlakçı vasıtasıyla aldıklarını anlatan Şimşek, "Meğer kızıma mezar almışız. O müteahhide hakkımı helal etmiyorum. Onu asla affetmiyorum. Ellerim yakasında." ifadelerini kullandı.

Adaletin tecelli etmesini istediğini vurgulayan Şimşek, "Devletimize de sesleniyorum; bizim arkamızda dursun. Bu müteahhitten hakkımızı alsınlar." diye konuştu.

Sabır Apartmanı'nın müteahhidi E.Ö, İstanbul'da 16 Şubat'ta gözaltına alınmış ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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