Son dakika haberlerine göre; Erzincan'ın Kemah ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan depremi hakkında "Bir olumsuzluk bulunmuyor" açıklamasında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemah'ta saat 08.51'de 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

SON DEPREMLER LİSTESİ



AFAD, İzmir açıklarında saat 19:15'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 7.85 kilometre olarak açıklandı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Kemah ilçesindeki depremin ardından ekiplerce bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Deprem nedeniyle yaralanan olmadığını, can kaybının yaşanmadığını ifade eden Makas, "Yaşanan deprem hafif hissedilmiş olup, an itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Alan taramamız sürmektedir." diye konuştu.