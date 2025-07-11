MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Partili Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı telefonla aradı. Bahçeli, “Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinde, PKK'lı bir grup Süleymaniye'de silahlarını yaktı.

Sürece ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli de DEM Parti heyetinde yer alan Ahmet Türk ve Pervin Buldan'ı telefonla arayarak, teşekkür etti.

Bahçeli, "Bu süreçte DEM Parti olarak emeğiniz çok fazla deyip” teşekkür etti, hayırlı olsun temennisinde bulundu