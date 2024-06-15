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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Devremülk dolandırıcılığı: 11 şüpheli tutuklandı

        Devremülk dolandırıcılığı: 11 şüpheli tutuklandı

        Devremülk dolandırıcılığı operasyonunda aralarında Orhan Karadereli ve oyuncu Yusuf Atala'nın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Çetenin 8 ila 10 milyar lira değerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:31 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:31
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        Devremülk dolandırıcılığı: Ünlü oyuncu tutuklu
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        Yalova merkezli Adana, Aydın, İstanbul ve Kütahya illerinde eş zamanlı düzenlenen ve 11 kişinin tutuklandığı devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda çetenin 8-10 milyar değerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Örgüt liderliğini Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli'nin yaptığı yapıda, tutuklular arasında yer alan ünlü oyuncu Yusuf Atala'nın, “line manager” olarak adlandırıldığı ve yapının pazarlama ekiplerinin başı olduğu öğrenildi. Öte yandan örgütün şikayet sitelerine para vererek şikayetleri sildirdiği de öğrenildi.

        Alınan bilgiye göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, kendilerine yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Onbinlerce mağdurun olduğu öğrenilen olayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl boyunca gizli soruşturma yürüttü. Polis elde ettiği deliller neticesinde “Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet, Vergi Usul Kanuna Muhalefet” suçlarını işleyen örgütü çökertmek için harekete geçti.

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        YAKINLARINA PARAVAN ŞİRKETLERİ KURDURDU

        Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli
        Karaderili Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Karadereli

        Mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmaması için 21 farklı şirket kurduran suç örgütü lideri Orhan Karaderili, operasyonda İstanbul Suadiye'deki ultra lüks villasında yakalandı.

        Karaderili'nin paravan şirketleri ise yakın arkadaşları, abisi, eniştesi, kayınçosu gibi kişilere kurdurduğu öğrenildi. Bu paravan şirketlerle Yalova'nın Termal, Kütahya'nın Emet, Aydın'ın- Kuşadası ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde hisseli tapuları usulsüz bir şekilde bölerek tatil yapma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

        BİR HİSSEYİ DEFALARCA BÖLÜP SATTILAR

        Firma bir devre mülkü önce 100 hisseye böldüğü, bu böldüğü yüz hisseden birini kendine sakladığı öğrenildi. Kendine sakladığı hisseyi de 100 bölen firma yine aynı şekilde 99 hisseyi sattığı ve yüzde 1 hisseyi kendine bıraktığı öğrenildi. Firmanı bu şekilde defalarca usulsüz şekilde onbinlerce kişiye satış yaptığı öğrenildi.

        ÜNLÜ OYUNCU PAZARLAMA DİREKTÖRÜ

        Mağdurları internet, telefon, SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Yalova'nın Termal ilçesindeki Terma City Otel'de ağırlayan suç örgütünün pazarlama direktörünün ise ünlü oyuncu Yusuf Atala olduğu ve “line manager” olarak adlandırıldığı öğrenildi. Orhan Kardereli'nin eniştesi olduğu öğrenilen Atala'nın örgütte kilit isimler arasında yer aldığı bildirildi.

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        HAFTADA 4,5 MİLYON

        8-10 milyar lira civarında usulsüz mal varlığı edindikleri değerlendirilen suç örgütünün vatandaşları haftada ortalama 4,5 milyon lira dolandırdığı tahmin ediliyor. Zanlıların satışların yapıldığı salonlara sahte alıcı ailelerin yerleştirdiği ve mağdurlara da psikolojik baskı yaptığı öğrenildi. Satış masalarında ise mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildiği ileri sürüldü. Şüphelilerin ailelere “ap”, tanıtım uzmanlarına rap ve sözleşme hazırlayanlara da “admin” kodları kullandıkları öğrenildi.

        PARA VERİP ŞİKAYETLERİ SİLDİRMİŞLER

        Öte yandan şikayet sitelerinde çok sayıda haklarında olumsuz şikayetler yapılan firmanın bunları ilgili sitelerin sahiplerine ulaşılarak sildirdiği öğrenildi. Şikayetleri silen sitelere de para ödemeleri yapıldığı bildirildi.

        11 ZANLI TUTUKLANDI

        Operasyonda aralarında firmaların üst düzey yöneticilerinin de olduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin tamamlanan zanlılar adliye sevk edildi. 29 zanlında 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 16 zanlı adli kontrolle serbest bırakılırken 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest kaldı.

        Hakim karşısına çıkan zanlılardan suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Orhan Karadereli, Yusuf Atala'nın yanı sıra Ç.K, D.K, K.K, K.O, M.C. ile suç örgütüne üye olma suçundan da M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S tutuklandı. Tutuklular Kocaeli Kandıra Cezaevi'ne gönderildi.

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