        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Devrilen traktörün genç sürücüsü hayatını kaybetti

        Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti

        Giriş: 14.01.2026 - 16:35 Güncelleme: 14.01.2026 - 16:35
        20 yaşındaki genç can verdi
        Samsun'da traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 20 yaşındaki genç hastanede hayatını kaybetti.

        DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI

        İHA'nın haberine göre kaza, Tekkeköy ilçesi Büyüklü Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan traktör yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada sürücü Berat Köse (20) devrilen traktörün altında kaldı.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu traktörün altından ağır yaralı çıkarılan Köse, ambulans ile kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gencin yarın Büyüklü Merkez Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

