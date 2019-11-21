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HaberlerGüvenli Alışveriş

Son dakika... Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergisi TBMM'de kabul edildi

Son dakika... Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM'de vergi düzenlemesi

Son dakika... TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Kabul edilen kanun ile Konaklama Vergisi geceleme hizmeti bedeli üzerinden yüzde 2 oranında alınacak. Bu bedel, 31 Aralık 2020'ye kadar yüzde 1 oranında alınacak.

TBMM Genel Kurulu’nda vergide yeni bir dönemi başlatan yasa teklifi kabul edildi. Buna göre: Lig usulüne tabi spor dallarında en üst liglerde faaliyette bulunan sporculara uygulanan gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15’ten yüzde 20’ye çıkarılacak.

Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi hariç ilk iktisap bedeli 135 bin lirayı aşan otomobiller için ayrılan amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider yazılabilecek.

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