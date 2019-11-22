Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli programlara katılmak üzere Sinop'a geldi. Bakan Kurum'u Sinop Havalimanı'nda Vali Köksal Şakalar, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer yetkililer karşıladı. Kentteki programları kapsamında Sinop Valiliği'ni ziyaret eden Kurum, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Şakalar, Bakan Kurum'a tekne maketi hediye etti.Bakan Kurum, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Kurum'a, Bakan Yardımcısı Fatma Varank da eşlik etti.

'4 MADDELİK EYLEM PLANI BERLEDİK'

Toplantı sonrasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Murat Kurum, son günlerde gündem düşmeyen Gümüşhane'deki Dipsiz Göl ile ilgili olarak, "Doğal güzellik olarak hepimizin bildiği Dipsiz Gölü'müzle alakalı istemediğimiz bir süreç yaşandı. Buna ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da talimatlarıyla Dipsiz Göl'ün eski haline getirilmesi için 4 maddelik bir eylem planı belirledik. Bakanlığımız, bakan yardımcımız ve ilgili genel müdürlüğümüzle olayı yerinde takip ediyoruz, valiliğimizle bu süreci yürütüyoruz" dedi.

'GÖLÜ ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Bakan Kurum, gölü eski haline getireceklerini belirterek, şunları söyledi: "Göl kıyısındaki mikroorganizmaları yeniden canlandıracak ve aynı su seviyesini koruyacak şekilde su takviyesini doğal olarak buraya yapıyoruz. Bundan sonra izinsiz kazıların yapılmaması amacıyla da Çevre Etki Değerlendirme Yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Bundan sonra Türkiye'mizin neresinde olursa olsun yapılacak kazılara ilişkin bakanlığımızdan ÇED raporu alma zorunluluğu getirdik ve yeni düzenlemeyle birlikte de doğal güzelliklerimizi koruma altına alacak, bilinçsiz define aramalarının da önüne geçmiş olacağız"dedi.